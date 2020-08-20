Украинские спецслужбы отвергли сообщения о том, что ФСБ сорвала их операцию

В Российском ведомстве утверждают, что помешали СБУ похитить из России одного из активных участников боевых действий в Донбассе. Имя потерпевшего не называется. Семья фигурантов уголовного дела – все они россияне – уже арестованы.

Организатором считают двух граждан Украины. Одного из них ФСБ называет внештатным сотрудником СБУ. В ДНР на него заведено несколько уголовных дел о терактах. Украинцы подозревают в причастности к убийству главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.