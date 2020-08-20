Финансовый университет при правительстве РФ определил протестный потенциал крупных городов страны

Обе столицы – Москва и Санкт-Петербург – оказались в группе со средним уровнем готовности к протестам, отмечают «Ведомости».

В группе с высоким и очень высоким уровнем протестной активности оказалось всего пять городов. Это Владивосток, Иркутск, Новороссийск, Хабаровск и Челябинск. На противоположном полюсе – Грозный, Ижевск, Казань и Симферополь, где согласно исследованиям, потенциал готовности к протестам минимален. При этом даже отечественные лидеры рейтинга сильно не дотягивают до протестной активности ближайших соседей. Показатели белорусских Бреста и Гродно в разы выше – отмечает Директор финансового университета Алексей Зубец. По его мнению, одна из причин пассивности россиян –социальная неоднородность общества. А размеры отечества затрудняют передачу новых представлений о качестве жизни. Социально активная часть населения часто переезжает в крупные города, а на местах остаются однородные группы, удовлетворенные собственной жизнью.

Кроме того, не смотря на последние экономические проблемы, в стране сохраняется приемлемый уровень жизни. Согласно исследованиям, только у 10 % населения, более половины доходов уходит на еду. Нет в России и неустроенной озлобленной молодежи – которая обычно работает пехотой массовых протестов. Молодой человек с руками, ногами и головой на плечах практически не имеет шансов остаться безработным.

Кроме того, «Ведомости» отмечают, что с российского политического поля зачищены люди, ориентированные на слом политической системы. Это вынуждает активную часть общества мыслить в созидательном, а не протестном направлении.