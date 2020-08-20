ФСБ объявила о предотвращении операции украинских спецслужб в Москве

Там сказали, что СБУ хотела выкрасть одного из активных участников боевых действий в Донбассе.

Федеральная Служба Безопасности утверждает, что ей удалось помешать попытке похитить и перевезти через границу российского гражданина. Имя этого человека неизвестно, но в сообщении ведомства утверждается, что речь идёт о неком лидере бойцов одной из непризнанных республик на востоке Украины. Предполагается, этот человек лично участвовал в боевых действиях.

В результате спецоперации были арестованы семь россиян. Они, как утверждают в ФСБ, состояли в организованной преступной группе, которая намеревалась выкрасть человека по заказу СБУ. Согласно этой версии, координировали бандитов двое украинцев – Игорь Мищенко и Андрей Байдала.

При этом, последнего несколько недель назад арестовали в Киеве из-за подозрений по статье о незаконном обращении с оружием. Как сообщает агентство РБК, в ФСБ считают, что сообщения о том аресте распространяли в СМИ специально, чтобы создать для Байдалы алиби.

Ранее следственные органы непризнанной Донецкой народной республики обвиняли Андрея Байдалу в том, что он организовал убийство первого главы ДНР Александра Захарченко.