Z Архив новостей новости
5 0 6 1
18:21, 20 августа 2020

Консул России в столице Белоруссии встретился с петербуржцем,задержанным после президентских выборов в этой республике

Консул России в столице Белоруссии встретился с петербуржцем, которого задержали после президентских выборов в этой республике. Михаила Дорожкина должны отпустить в течение трех дней.

Пропавшего в Минске петербуржца нашли в изоляторе на улице Окрестина. Как сообщает МБХ Медиа, российский консул встретился с Михаилом Дорожкиным. Он написал заявление в прокуратуру, что его задержали не по политическим причинам, сегодня заявление передадут адресату. По информации сотрудников консульства Михаил выглядит хорошо, следов побоев нет. Сам он сказал представителям Российской федерации, что ни при задержании, ни в другое время физическое насилие к нему не применяли. Михаил Дорожкин приехал в Минск к друзьям незадолго до выборов президента. Однако на вокзале его задержали силовики, так как приняли молодого человека за представителя российских СМИ. На суде Дорожкин объяснил, что его обвинили в правонарушениях, которые он, якобы, совершил одновременно в разных районах города. Не смотря на это, его признали виновным и дали в сумме более 20 суток ареста.

Михаил Дорожкин пропал в Минске 9 августа. Подробности того, как его задержали журналистам рассказали сокамерники. По их словам, они не видел Михаила с прошлого четверга.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…

5 56 6 5848 12:02
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира…

5 181 6 23782 19.08
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Против Трампа Мишель Обама закрывала двухчасовое событие понедельника и выступила с самой глубокой и проникновенной речью, которая была построена как мощный аргумент против переизбрания Трампа…

5 204 6 29339 18.08
Блоги

+ Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в которым оказались 26 лет назад…

5 235 6 35368 17.08
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

«Я ваш большой поклонник»: письмо Трампа Путину 13 лет назад Дональд Трамп написал Путину письмо в 2007 году, поздравив с попаданием на обложку Times и званием человека года…

5 158 6 24032 19.08
Новости

Белорусская оппозиция не будет возражать против участия Александра Лукашенко в повторных президентских выборах Об этом сообщил Интерфаксу член координационного совета Мария Колесникова…

5 36 6 5626
Блоги

Леонид Гозман политик

Советчикам Как и вы, я опасаюсь, что позиционную войну, к которой они, кажется, переходят, выиграют бюрократы. Лукашенко все равно спишут — это мертвый труп, но к власти придут не те прекрасные люди, которых мы видели на площадях, а всякая серая сволочь…

5 155 6 25486 09:33
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

«Не допустить военного вмешательства России в Республику Беларусь» Обращение участников конгресса интеллигенции к силовым структурам…

5 29 6 5199 19.08
Блоги

Координационный совет белорусской оппозиции провел свое первое заседание Координационный совет белорусской оппозиции требует признать состоявшиеся 9 августа выборы недействительными и провести новые…

5 29 6 5189 19.08
Новости

Дмитрий Песков: Правоохранительные органы проведут расследование, если подтвердится, что Алексея Навального отравили Он подчеркнул, что в Кремле не видят препятствий для возможного вывоза Навального для лечения за границу…

5 38 6 7168
Новости

Врачи Омской больницы обещают поставить точный диагноз политику Алексею Навальному в течение дня Они подтверждают, что у него тяжелое состояние, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких…

5 77 6 14539
Новости

Источник ТАСС: Правоохранительные органы пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального Он находится в состоянии комы в больнице Омска…

5 69 6 12956
Блоги

+ «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» Обращение Светланы Тихановской…

5 135 6 25868 14.08
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Псевдоисторики и самое секретное здание в стране Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году…

5 61 6 11901 15.08
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Всё как прежде: диктатор на троне, оппозиция по тюрьмам В мире уже есть один такой диктатор в Венесуэле, и зовут его Николас Мадуро. Оппозиция второй год пытается вести с ним переговоры. Америка и ещё полсотни демократических стран поддерживают временного президента Хуана Гуайдо, и что?..

5 44 6 8604 15.08
Блоги

Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..

5 223 6 45012 15.08

Популярное за неделю

Новости

Алексей Навальный находится без сознания после отравления и экстренной посадки самолета в аэропорту Омска Кира Ярмыш написала в твиттере, что Навальный все еще без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, в больницу вызвали полицию…

5 199 6 124812
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Логика этого приказа — за гранью реальности. Он сказал: «Слушайте, у меня тут 80%. У вас какие-то 20 человек выбегут против меня на улице. Вы их отлупите и узнайте, кто им заплатил». И Лукашенко реально не предполагал, что это будет такой масштаб…

5 112 6 123381 15.08
#слушать 51:48 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Войдет ли Белоруссия в состав России до конца года?
5 34 6 8355 19.08
Блоги

Марк Солонин историк

Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..

5 405 6 322509 15.08
Интервью Разворот (утренний)

Кира Ярмыш гость: Кира Ярмыш пресс-секретарь ФБК

Об отравлении Алексея Навального Он сказал, что он плохо себя чувствует. Попросил у меня салфетку. У него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Отошел в туалет и после этого потерял сознание…

5 135 6 110476 07:13
#слушать 05:53 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8691536
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4597464

Сегодня в эфире