Консул России в столице Белоруссии встретился с петербуржцем,задержанным после президентских выборов в этой республике

Консул России в столице Белоруссии встретился с петербуржцем, которого задержали после президентских выборов в этой республике. Михаила Дорожкина должны отпустить в течение трех дней.

Пропавшего в Минске петербуржца нашли в изоляторе на улице Окрестина. Как сообщает МБХ Медиа, российский консул встретился с Михаилом Дорожкиным. Он написал заявление в прокуратуру, что его задержали не по политическим причинам, сегодня заявление передадут адресату. По информации сотрудников консульства Михаил выглядит хорошо, следов побоев нет. Сам он сказал представителям Российской федерации, что ни при задержании, ни в другое время физическое насилие к нему не применяли. Михаил Дорожкин приехал в Минск к друзьям незадолго до выборов президента. Однако на вокзале его задержали силовики, так как приняли молодого человека за представителя российских СМИ. На суде Дорожкин объяснил, что его обвинили в правонарушениях, которые он, якобы, совершил одновременно в разных районах города. Не смотря на это, его признали виновным и дали в сумме более 20 суток ареста.



Михаил Дорожкин пропал в Минске 9 августа. Подробности того, как его задержали журналистам рассказали сокамерники. По их словам, они не видел Михаила с прошлого четверга.