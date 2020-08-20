Знаменитый актер и писатель Стивен Фрай выступил в Твиттере с обращением в поддержку мирных протестов в Белоруссии

По словам Фрая, Александр Лукашенко в очередной раз украл выборы у народа. Белорусские власти жестоко подавили мирный протест, задержав и арестовав тысячи человек. Особое внимание Фрай обратил на ситуацию в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Вся труппа решила уйти в знак протеста против увольнения директора театра Павла Латушко. Стивен Фрай заявил, что поддерживает актеров, поднявших на здании театра флаг свободной Белоруссии.