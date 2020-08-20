Росгвардия и российский ОМОН направляются в Беларусь

По крайней мере, так утверждает немецкий таблоид Бильд и некоторые другие европейские СМИ.

Данные сообщения немецкому изданию подтвердили источники в Берлине и Москве. Согласно им, российские ВВС организуют перелеты между Москвой и Минском с росгвардейцами и подразделениями ОМОНа на борту, пишет Бильд (перевод сайта Инопресса).

– Начиная с минувшего воскресенья, как минимум, один рейс самолета Ил-76 российской военно-транспортной авиации со ста пятьюдесятью военными и тремя тоннами груза связал воздушным перелетом обе столицы. Известно также, что другой полет оказался невозможным в силу того, что белорусский генштаб отказал российскому авиалайнеру в доступе в воздушное пространство страны. Инсайдеры, пишет издание, оценивают это как проявление сопротивления возможному российскому вторжению со стороны части руководства режима Лукашенко. Косвенно об отправке российских подразделений в Беларусь свидетельствует и то, что, по информации Бильд, базы ОМОНа в Санкт-Петербурге и Москве «практически опустели»: сотни служащих российского министерства внутренних дел не видны там уже на протяжении нескольких дней. – Газета также сообщает, что колонны грузовиков МВД России были замечены на белорусской автотрассе в Смоленской области.

Днями ранее в интервью Дойче велле представитель расследовательской группы Conflict Intelligence Team рассказал, что под Смоленском, в 80 км от белорусской границы были замечены грузовики МВД для перевозки личного состава, идентичные тем, что видели на протестных акциях в Москве и Петербурге. Ряд опрошенных Дойче велле российских экспертов отрицают потенциальное вторжение в Беларусь, характеризуя подобные действия Москвы как «очень опасную игру для России», считая, что это несравнимо ни с Донбассом, ни с Крымом и что «мало кто в Беларуси ждет БТРы с российским флагом на борту». Другие эксперты, мнение которых также приводит Дойче велле, уверены, что на военное вмешательство в Беларусь «не согласится ни одна другая страна, кроме России».

В интервью изданию Bild am Sontag соратница кандидата в президенты Тихановской Марина Колесникова заявила, что не верит в военное вмешательство России в Беларуси, добавив, что это стало бы «глупым шагом Кремля».