Белорусская оппозиция требует проведения новых президентских выборов, которые будут соответствовать законодательству страны. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал член президиума Координационного совета Павел Латушко.

По мнению оппозиционеров, Александр Лукашенко может быть допущен к новым выборам. Они могут состояться после 5 ноября, когда у Лукашенко закончится пятый президентский срок.

Тем временем, Генпрокуратура возбудила уголовное дело о попытке захвата власти в связи с созданием Координационного совета оппозиции. Об этом объявил генпрокурор Александр Конюк.

Представители Координационного совета считают возбуждение уголовного дела попыткой давления.

Создание подобной структуры не вселяет большого оптимизма и больших надежд. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал экономист Владислав Иноземцев.

По словам Иноземцева, в истории было много примеров, когда кандидат проиграл заведомо несправедливые выборы, но общался с властью с позиции лидера. В случае со Светланой Тихановской этого не происходит, — добавил Иноземцев.