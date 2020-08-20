Омские врачи утверждают, что Алексей Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии

Диагноза пока нет, — сообщил три часа назад замглавного врача омской больницы скорой медицинской помощи Анатолий Калиниченко.

По данным министерства здравоохранения Омской области, Навальный остается в состоянии естественной комы. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Юрист ФБК Иван Жданов сообщил, что врачи считают Навального нетранспортабельным. Это официальная позиция больницы. Сегодня в Омск прилетела Юлия Навальная. Сначала ее не допускали к мужу под разными предлогами. В итоге она попала в палату, но в этом было отказано лечащему врачу Анастасии Васильевой, — рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Политик Алексей Навальный этим утром был госпитализирован в больницу Омска с подозрением на отравление. Он до сих пор находится в реанимации в коме.

Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Ничего на борту лайнера компании S7 политик не ел и не пил. Зато выпил чашку чая в кафе аэропорта Томска перед вылетом. В городе Навальный встречался с кандидатами в депутаты городской думы — сентябре пройдут выборы — а также волонтерами. До этого был в Новосибирске с теми же целями. Чувствовал себя, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, которая летела вместе с ним, прекрасно. Пока не выпил чая в кафе, в который как она полагает, что-то подмешали. В самолёте Навальный как рассказала Ярмыш «Эху Москвы», покрылся испариной, он попросил соратницу говорить с ним, поскольку ни на чём не мог сосредоточиться. Затем потерял сознание.

Самолёт экстренно сел в Омске. Позже в интернете появилось видео, на котором политика на каталке везут к машине скорой помощи. Навального привезли в первую городскую больницу, медики диагноз определить не смогли. Врачи как сообщил портал Омск-онлайн предположили, что отравление мог вызвать оксибутират натрия — лекарственный препарат, который применяют в том числе в неврологии и анестезиологии. Навального положили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ярмыш вызвала полицию, она считает, что политика отравили. При этом никакой слежки пока Навальный находился в Томске, соратники за ним не замечали. В отличие от Новосибирска, где как рассказал сайту тайга инфо глава местного штаба политика Сергей Бойко, слежка все же была. Вскоре больницу в Омске буквально наводнили силовики. Туда приехали полицейские, сотрудники ФСБ и Росгвардии. Силовики в присутствии понятых осмотрели личные вещи Навального, включая его багаж. Ничего подозрительного не нашли. При этом едва не изъяли все вещи Навального, рассказала Ярмыш. В Томске полицейские допросили сотрудников кафе в аэропорту, где основатель Фонда борьбы с коррупцией пил чай. Они уверяли, что Навального не помнят, людей было много. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. Руководство кафе проводит внутреннюю проверку. Напомним, год назад Навальный, который отбывал в спецприёмнике 30 суток ареста, был госпитализирован с подозрением на отравление. На следующий день политика выписали, в институте Склифосовского где он лежал сказали, что не нашли отравляющих веществ. Якобы приступ аллергии. Навальный ответил, у него аллергии раньше не было и не исключил попытку отравления. Он подавал заявление в Следственный комитет, но проверка ни к чему не привела.

Юристы ФБК требуют от СК начать расследование по статье о покушении на убийство, а также о посягательстве на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности.

Лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева попросила содействия Кремля для перевода Алексея Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Васильева пишет в Твиттере, что главный врач омской больницы отказывается предоставить выписку или эпикриз. Васильева утверждает также, что Навальному не были сделаны анализы, необходимые для постановки диагноза.

Кремль не будет препятствовать транспортировке Алексея Навального в заграничную клинику, если поступит соответствующий запрос, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос «Эха Москвы», считает ли Кремль особой ситуацию с Навальным в связи с тем, что политик резко критиковал руководство страны, Песков сказал, что «у действующей власти много критиков, в том числе среди граждан России».

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает произошедшее с Алексеем Навальным попыткой политического убийства. В разговоре с «Эхом Москвы» Муратов провел параллели с покушением на Анну Политковскую в 2004 году, когда она летела в командировку в Беслан.

По мнению Муратова, симптомы в обоих случаях слишком похожи, чтобы быть простым совпадением.