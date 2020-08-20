Врачи омской больницы считают транспортировку Алексея Навального небезопасной – личный врач Васильева

Врачи омской больницы считают транспортировку Алексея Навального в другую клинику небезопасной. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» личный врач политика, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

«Состояние у него стабильно тяжелое. Говорят, что делают все, что можно. Врачи считают транспортировку его небезопасной», — сказала она.

А.Васильева также подтвердила, что супругу Юлию Навальную пустили в палату.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится в омской реанимации. Он потерял сознание на борту самолета во время перелета из Томска в Москву. Пресс-секретарь политика сообщила, что Алексей Навальный с утра пил только чай в аэропорте, и предположила, что его могли отравить.