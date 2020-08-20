Омские врачи настаивают на нетранспортабельном состоянии Алексея Навального – пишет юрист ФБК Иван Жданов

В больнице, по его утверждению, отказываются перевозить политика в другое медучреждение. Между тем, ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, сказал, что Кремль при необходимости будет готов рассмотреть обращение о вывозе оппозиционера на лечение за границу. После этого лечащий врач Навального Анастасия Васильева написала в твиттере, что его близкие официально откликаются на предложение и просят содействия. Представители политика говорят, что сейчас следователи отбирают его личные вещи.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске. Политик находится в реанимации в коме, он подключен к аппарату ИВЛ. Его соратники считают, что оппозиционера отравили.