Юрист ФБК Иван Жданов:Алексей Навальный находится в нетранспортабельном состоянии по заключению врачей омской больницы

Алексей Навальный находится в нетранспортабельном состоянии по заключению врачей омской больницы. Об этом сообщил юрист ФБК Иван Жданов в Twitter, сообщает ТАСС.

«В больнице отказывают в транспортировке Алексея. Это позиция больницы, что его состояние не транспортабельное», — сообщил Жданов.

В свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила о том, что жена Навального Юлия была допущена в палату, но в этом было отказано его лечащему врачу. «Юлю Навальную все-таки пустили в палату. Лечащего врача Алексея Анастасию Васильеву — нет», — сообщила Ярмыш.