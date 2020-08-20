Российская социальная сеть «ВКонтакте» тестирует новую технологию для борьбы с ненавистническими высказываниями

Она основана на искусственном интеллекте.

Новая нейросеть, над которой работает команда «ВКонтакте», нужна для автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями. Как сказано в блоге администрации, технология направлена на борьбу с проявлениями «ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других предрассудков», а также против угроз и оскорблений, в том числе на почве религиозной принадлежности, возраста или наличия заболеваний.

Администрация социальной сети напомнила, что её сотрудники ежедневно изучают огромное количество публикаций и удаляют опасные материалы еще до того, как их кто-либо увидит. Новая технология должна помочь делать это еще быстрее. «ВКонтакте» отчиталась, что только за первую половину этого года по теме разжигания и ненависти было удалено более пятисот тысяч так называемых «единиц контента».

Также для борьбы с языком вражды «ВКонтакте» завела специальную категорию жалоб, ей сейчас могут воспользоваться все пользователи.