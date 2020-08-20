Минкомсвязь РФ закрыла портал, на котором выдавались цифровые пропуска в период режима самоизоляции

Минкомсвязь деактивировала портал, на котором россияне могли оформить цифровые пропуска для перемещения по городу в условиях режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства. Ранее пользователи портала госуслуг заметили, что сервис propusk.gosuslugi.ru, через который можно получить цифровой пропуск, не был закрыт и выдавал соответствующие QR-коды для ряда регионов.

В Минкомсвязи объяснили, что данная страница оставалась доступна на портале госуслуг, так как заканчивалась приемка результатов соответствующего госконтракта. Для сдачи работ подрядчику необходимо было продемонстрировать работоспособность формы на портале. После этого форма стала неактивной и перестала быть доступна пользователям. В министерстве также подчеркнули, что все данные, которые граждане вносили для получения цифровых пропусков, были удалены в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.

В начале августа Департамент информационных технологий Москвы сообщил, что пока не удалил персональные данные получателей цифровых пропусков, так как процедуры обжалования выписанных штрафов еще не завершились.