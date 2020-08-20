Жене Навального разрешили посетить мужа в реанимации, — сообщает пресс-служба Минздрава Омской области

В сообщении ведомства говорится, что состояние политика стабильно тяжелое, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Омские врачи консультировались с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующимися на токсикологии и реаниматологии, которые согласились с выбранной тактикой лечения. Ранее Кремль выразил готовность оказать помощь в транспортировке Навального в заграничную клинику, если поступит соответствующий запрос. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос «Эха Москвы», считает ли Кремль особенной ситуацию с Навальным, Песков ответил, что «в России многие критикуют действующую власть, все граждане перед законом равны».

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер был экстренно госпитализирован. Пресс-секретарь Кира Ярмыш предположила, что Навального могли отравить. Она написала в Твиттере, что документы на транспортировку Навального по-прежнему не дают.



Между тем, Штаб основателя ФБК Алексея Навального откликнулся на обещание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова посодействовать с перевозкой оппозиционера в западные клиники, сообщает «Интерфакс».