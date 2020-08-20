Оператор сети магазинов «Пятерочка» пожаловался на доначисление одного миллиарда рублей налогов

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на карточку дела в Верховном суде. Решение о рассмотрении иска или отказе это сделать пока не вынесено.

Ранее апелляции ритейлера X5 отклонили три нижестоящих суда. Налоги, о которых идет речь, были доначислены из-за реструктуризации компании, которая началась несколько лет назад. В ФНС считают, что Х5 вывела деньги за рубеж, не заплатив налоги. Ритейлер в свою очередь указывает на то, что власти и сама компания по-разному трактуют законодательство.