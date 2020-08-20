Юлию Навальную, по данным штаба оппозиционера в Омске, пустили к мужу в палату

Об этом также сообщала администратор группы «Альянс врачей» Ирина Кваско.

Минздрав опубликовал цитату главного врача БСМП №1 Омска Александра Мураховского:

В наше учреждение обратилась Юлия Борисовна Навальная с просьбой получить информацию о состоянии своего мужа. Мы проинформировали ее о текущем состоянии пациента, о всех мероприятиях, которые были проведены с момента поступления больного. Уже во время встречи закончилась телемедицинская консультация с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующихся на токсикологии и реаниматологии. Наши коллеги согласились с выбранной нами тактикой лечения. О результатах этой консультации мы проинформировали Юлию Борисовну. По ее просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Результатами встречи супруга Алексея Навального осталась удовлетворена.

Этим утром Навального госпитализировали, когда ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву, в итоге лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик находится без сознания. Она полагает, что его могли отравить, подмешав что-то в чай.

Фонд борьбы с коррупцией потребовал возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального. В ФБК считают, что на жизнь оппозиционера посягали в связи с его политической деятельностью. Об этом написал в Твиттере глава юридического отдела фонда Вячеслав Гимади.