Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса

В правительстве России появился первый министр, который привился от коронавируса. Тем временем темпы распространения инфекции в последние дни не снижаются.

Вице-премьер по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин объявил о том, что ему сделали прививку от коронавирусной инфекции. Член правительства написал об этом в «Твиттере», добавив, что меры предосторожности при этом всё равно необходимо соблюдать.

На каких условиях Хуснуллин получил доступ к вакцине – неизвестно. Её производство начали на прошлой неделе, предполагалось, что первая партия предназначена для медицинских работников, которые согласились привиться.

В свою очередь по официальным данным за минувшие сутки в России выявили около четырех тысяч семисот новых случаев коронавируса. Заболеваемость находится на этом уровне последние несколько дней. Больше всего зараженных – в Москве, это почти семьсот человек, а за ней идут Санкт-Петербург и Подмосковье.

За всё время в России выявили порядка 940 тысяч случаев коронавируса. Погибли при этом около 16-ти тысяч пациентов с новой болезнью.