Юлию Навальную пропустили к главному врачу больницы в Омске

Супругу Навального Юлию пустили в омскую больницу, где он лежит, она общается с главврачом, сообщили в омском Минздраве.

Напомним, жена Навального прилетела в Омск из Москвы, она в больнице, но к мужу её пока не пустили. Сначала под предлогом того, что пациент не дал согласия, затем у Юлии потребовали свидетельство о браке, паспорта оказалось недостаточно, написала в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.