Алексей Навальный по словам лечащих врачей остается в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации больницы Омска

К политику прилетела жена Юлия Навальная, но её к мужу не пропустили.

Врачам удалось стабилизировать состояние Алексея Навального, это внушает оптимизм, рассказал заместитель главного врача первой больницы Омска Анатолий Калиниченко. В Минздраве Омской области уточнили, что Навальный в состоянии естественной, а не медикаментозной комы. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Диагноз до сих пор неизвестен. В Омск из Москвы прилетела жена Навального, она в больнице, к мужу её не пустили. Сначала под предлогом того, что пациент не дал согласия, затем у Юлии потребовали свидетельство о браке, паспорта оказалось недостаточно, написала в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Пока Юлию Навальную пропустили к главному врачу, передает портал Омск.онлайн. Напомним, политику утром стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Навальный потерял сознание. Перед вылетом он выпил чаю в кафе аэропорта. Лайнер компании S7 экстренно приземлился в Омске. Соратники Навального предполагают, что его отравили. Полиция опросила сотрудников кафе в аэропорту Томска, старшая смены сказала, что людей в заведении было много и она не помнит, кто подавал чай политику. В Омске полиция в присутствии понятых и адвоката осмотрела личные вещи Навального. Ничего подозрительного не нашли, передает Омск-онлайн.

Юристы фонда борьбы с коррупцией подали заявление в СК в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

Кремль не будет препятствовать транспортировке Алексея Навального в заграничную клинику, если поступит соответствующий запрос, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос «Эха Москвы», считает ли Кремль особой ситуацию с Навальным в связи с тем, что политик резко критиковал руководство страны, Песков сказал, что «у действующей власти много критиков, в том числе среди граждан России».