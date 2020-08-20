Единоросс Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года

Выпадающие доходы Барышев предлагает компенсировать акцизами на топливо. По мнению депутата, из-за пандемии коронавируса население значительно меньше использует транспортные средства, и отмена транспортного налога будет существенной мерой поддержки. По Конституции, законопроекты об отмене налогов можно вносить в Госдуму только при наличии заключения от правительства. Как следует из базы данных Госдумы, Барышев направил на регистрацию только текст законопроекта, — отмечает издание «Медуза».