Регионы РФ получили финансирование из бюджета на организацию бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов

Министерство просвещения сообщает, что все российские регионы получили финансирование из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания для учеников первых-четвертых классов. На эти цели в этом году выделено более 22 миллиардов рублей.
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
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