Дмитрий Песков: Правоохранительные органы проведут расследование, если подтвердится, что Алексея Навального отравили

Правоохранительные органы проведут расследование, если подтвердится, что имело место отравление Алексея Навального, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле не видят препятствий для возможного вывоза Навального для лечения за границу.