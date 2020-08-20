В минздраве Омской области сообщили, что Алексей Навальный находится в состоянии естественной комы на ИВЛ

В министерстве здравоохранения Омской области сообщили, что Алексей Навальный находится в состоянии естественной комы на искусственной вентиляции легких. Ранее замглавного врача омской больницы скорой медицинской помощи Анатолий Калиниченко сообщил, что состояние Навального удалось стабилизировать.



В Омск прилетела жена политика Юлия Навальная, но ее не пускают к мужу под разными предлогами. Сейчас Навальная встречается с главным врачом больницы Александром Мураховским, — сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Соратники Алексея Навального уверены, что его отравили.