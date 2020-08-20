Реаниматолог: Необходимость использования аппарата ИВЛ говорит о тяжелом состоянии Навального в результате отравления

Необходимость использования аппарата искусственной вентиляции легких говорит о тяжелом состоянии Алексея Навального в результате отравления. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент федерации анестезиологов и реаниматологов Константин Лебединский.

«Безусловно, при отравлении это критерий тяжелого состояния. Если есть нарушения сознания те или иные — а при отравлениях психотропными препаратами это один из самых частых синдромов, — безусловно, для защиты дыхательных путей, прежде всего, на случай рвоты, аспирации, то есть затекания желудочного содержимого в дыхательные пути, мы используем инкубацию трахеи, процедуру, ставшую печально известной из-за ковидной эпидемии и искусственную вентиляцию легких», — сказал он.

К.Лебединский подчеркнул, что для дальнейшего лечения необходимо определить, какое именно вещество, вызвало отравление политика.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится в омской реанимации в тяжелом состоянии. Он потерял сознание на борту самолета во время перелета из Томска в Москву, самолет был вынужден совершить экстренную посадку. Пресс-секретарь политика сообщила, что Алексей Навальный с утра пил только чай в аэропорте, и предположила, что его могли отравить.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.