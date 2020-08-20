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Эксклюзив Эха 14:48, 20 августа 2020

Судебное заседание по делу о гибели в отделе полиции Владимира Цкаева пройдет завтра во Владикавказе – адвокат

Судебное заседание по делу о гибели в отделе полиции Владимира Цкаева пройдет завтра во Владикавказе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат «Агоры» Андрей Сабинин.
По словам адвоката, рассмотрение дела постоянно откладывается.
«Не знаю, чего завтра ожидать, потому что уже три заседания не прошли, не являются либо адвокаты подсудимых, либо сами подсудимые, некоторые из них. Может быть, завтра опять не будет заседания», — отметил он.
Адвокат напомнил, что дело возбуждено после гибели в отделении полиции в 2015 году 39-летнего жителя Владикавказа Владимира Цкаева. Его задержали по подозрению в нападении на сотрудника полиции, позже выяснилось, что он к этому конфликту отношения не имел. После допроса В.Цкаев был госпитализирован в реанимацию Республиканской больницы Владикавказа с черепно-мозговой травмой, следами побоев и множественными переломами. Мужчина скончался, не приходя в сознание. По делу о смерти В.Цкаева были задержаны 10 полицейских, двое из которых заключили сделку со следствием.



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