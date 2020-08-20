Жена Алексея Навального прилетела в Омск

Она уже находится в больнице. Однако, к мужу ее не пускают. Как сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, врачи ссылаются на то, что паспорт – недостаточное основание для посещения, необходимо свидетельство о браке.

В Омск также прилетела врач Алексея Навального — Анастасия Васильева. По словам Киры Ярмыш, Васильеву пока не пускают в больницу без решения службы безопасности.

Напомним, что сегодня утром Алексея Навального экстренно госпитализировали с самолета Томск-Москва, у него подозревают отравление. Политик подключен к аппарату ИВЛ, он находится в коме.