Кремль: нет необходимости в специальном докладе Путину о ситуации с Навальным

Это сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В мониторинге СМИ эта информация содержится — сказал Песков журналистам.

Кремль при необходимости оперативно будет готов рассмотреть обращение о вывозе оппозиционера Алексея Навального в зарубежную клинику, если такое поступит, заявил пресс-секретарь президента.

Песков также заявил, что «как и любому гражданину страны» Навальному в Кремле желают выздоровления.

Песков добавил, что правоохранительные органы могут начать расследование только после медицинского заключения о причинах произошедшего с Навальным.

Издатель «Медиазоны» считает, что правоохранители осознанно саботируют расследование покушений, совершенных по политическим мотивам. Петр Верзилов, ставший ранее жертвой отравления, сказал в нашем эфире, что следователи даже не пытаются изображать работу.

По мнению Петра Верзилова, его дело могли бы начать активно расследовать в случае летального исхода, но и тогда настоящие виновники не были бы найдены.