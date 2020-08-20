Министерство связи сообщает о деактивации портала, на котором выдавались цифровые пропуска для перемещения по городу в условиях режима изоляции.

В министерстве подчеркнули, что все данные граждан удалены в соответствии с требованием законодательства о защите персональной информации, — сообщает ТАСС.

Ранее пользователи портала госуслуг обратили внимание на то, что сервис , через который можно получить цифровой пропуск, продолжает выдавать Кью-Ар коды для ряда регионов.