Омские врачи сообщают, что состояние Алексея Навального удалось стабилизировать, отмечаются сдвиги к лучшему

Об этом сообщил заместитель главного врача больницы Скорой медицинской помощи Омска Анатолий Калиниченко. Диагноз по-прежнему неизвестен.

Врач Навального, Ярослав Ашихмин сообщил изданию Медуза, что политика планируют эвакуировать для лечения в Европу. Сейчас ведутся переговоры с Ганноверским или Страсбургским госпиталями. По словам Ашихмина ситуация осложняется ограничениями, введенными из-за коронавируса.



В то же время в Министерстве здравоохранения Омской области корреспонденту РИА сообщили, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.



Министерство здравоохранения Омской области уточнило, что Алексей Навальный находится в состоянии естественной, а не медикаментозной комы, на искусственной вентиляции легких.