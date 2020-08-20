Бильд в своей статье утверждает, что в Беларусь направляются бойцы российского ОМОНа и Росгвардии

Появившиеся ранее в белорусских СМИ сообщения об отправке в Беларусь российских «зеленых человечков» Бильду подтвердили сразу несколько источников в Берлине и Москве. В минувшее воскресенье как минимум один кремлевский грузовой самолет Ил-76 летал из подмосковного военного аэропорта Чкаловский в белорусский Мачулищи под Минском. Аналогичный полет был запланирован и на вторник, пишет издание (перевод сайта Инопресса). — Запрос белорусских властей, по данным Бильд, включал военный самолет, полторы сотни росгвардейцев и снова три тонны груза.

Однако, по данным инсайдеров издания, генштаб Беларуси, якобы, отказал российскому самолету в доступе в воздушное пространство страны, и тот остался на подмосковной стоянке, что оценивается как проявление сопротивления российскому вторжению внутри режима Лукашенко.

Помимо этого, сообщается, что целые колонны грузовиков МВД РФ, направлявшиеся в сторону Республики Беларусь, с удаленными с бортов надписями и обозначениями, были замечены на белорусской автотрассе в Смоленской области, пишет немецкая газета.

Издание также сообщает о «практически опустевших» базах российского ОМОНа в Санкт-Петербурге и Москве.