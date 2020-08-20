Z Архив новостей новости
5 3 6 1675
14:07, 20 августа 2020

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

Его подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей.

По версии следствия, Шереметьев ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей. В материалах о денежном поощрении были указаны ложные сведения о выполнении им заданий особой важности и сложности. Деньги депутат в итоге присваивал. Афера продолжалась с ноября 2019 по февраль нынешнего года.

По оценке следователей, своими действиями депутат причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей. В отношении Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере.

На выборах в Мосгордуму 2019 года Олег Шереметьев избирался от партии КПРФ и был поддержан участниками проекта Алексея Навального «Умное голосование».

В настоящее время решается вопрос о задержании Шереметьева и избрании ему меры пресечения.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира…

5 181 6 23333 19.08
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Против Трампа Мишель Обама закрывала двухчасовое событие понедельника и выступила с самой глубокой и проникновенной речью, которая была построена как мощный аргумент против переизбрания Трампа…

5 201 6 29095 18.08
Блоги

+ Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в которым оказались 26 лет назад…

5 232 6 35249 17.08
8читать ;смотреть
Новости

Белорусская оппозиция не будет возражать против участия Александра Лукашенко в повторных президентских выборах Об этом сообщил Интерфаксу член координационного совета Мария Колесникова…

5 35 6 5340
Блоги

Карина Орлова журналист

«Я ваш большой поклонник»: письмо Трампа Путину 13 лет назад Дональд Трамп написал Путину письмо в 2007 году, поздравив с попаданием на обложку Times и званием человека года…

5 157 6 23662 19.08
Блоги

Леонид Гозман политик

Советчикам Как и вы, я опасаюсь, что позиционную войну, к которой они, кажется, переходят, выиграют бюрократы. Лукашенко все равно спишут — это мертвый труп, но к власти придут не те прекрасные люди, которых мы видели на площадях, а всякая серая сволочь…

5 121 6 20756 09:33
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

«Не допустить военного вмешательства России в Республику Беларусь» Обращение участников конгресса интеллигенции к силовым структурам…

5 29 6 5087 19.08
Новости

Врачи Омской больницы обещают поставить точный диагноз политику Алексею Навальному в течение дня Они подтверждают, что у него тяжелое состояние, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких…

5 76 6 14176
Новости

Источник ТАСС: Правоохранительные органы пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального Он находится в состоянии комы в больнице Омска…

5 66 6 12555
Блоги

+ «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» Обращение Светланы Тихановской…

5 135 6 25867 14.08
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Происходящее в Республике Беларусь вызывает очень большую тревогу Мы требуем от МИДа России, от государственных правозащитных институтов России, безусловного осуждения насилия против мирных граждан — как жителей Республики, так и граждан России и других государств…

5 36 6 6916 13.08
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Псевдоисторики и самое секретное здание в стране Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году…

5 61 6 11876 15.08
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Всё как прежде: диктатор на троне, оппозиция по тюрьмам В мире уже есть один такой диктатор в Венесуэле, и зовут его Николас Мадуро. Оппозиция второй год пытается вести с ним переговоры. Америка и ещё полсотни демократических стран поддерживают временного президента Хуана Гуайдо, и что?..

5 44 6 8572 15.08
Блоги

Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..

5 223 6 44986 15.08
Блоги

Сергей Марков политолог

С мятежниками говорят только об условиях капитуляции Если Лукашенко вступит с мятежниками в переговоры, то он кончит быстро или как план в отношении Януковича — расстрел без суда…

5 199 6 40023 14.08
Блоги

Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..

5 56 6 12346 14.08

Популярное за неделю

Новости

Алексей Навальный находится без сознания после отравления и экстренной посадки самолета в аэропорту Омска Кира Ярмыш написала в твиттере, что Навальный все еще без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, в больницу вызвали полицию…

5 194 6 119239
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Логика этого приказа — за гранью реальности. Он сказал: «Слушайте, у меня тут 80%. У вас какие-то 20 человек выбегут против меня на улице. Вы их отлупите и узнайте, кто им заплатил». И Лукашенко реально не предполагал, что это будет такой масштаб…

5 112 6 122750 15.08
#слушать 51:48 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Войдет ли Белоруссия в состав России до конца года?
5 28 6 7308 19.08
Блоги

Марк Солонин историк

Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..

5 405 6 320638 15.08
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Надежда Лукашенко — «Путин введи войска» Надежда Лукашенко — «Путин введи войска» Вот 5 причин, по которым этого не будет…

5 37 6 98072 16.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8691349
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4597232

Сегодня в эфире