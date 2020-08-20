Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

Его подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей.

По версии следствия, Шереметьев ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей. В материалах о денежном поощрении были указаны ложные сведения о выполнении им заданий особой важности и сложности. Деньги депутат в итоге присваивал. Афера продолжалась с ноября 2019 по февраль нынешнего года.

По оценке следователей, своими действиями депутат причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей. В отношении Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере.

На выборах в Мосгордуму 2019 года Олег Шереметьев избирался от партии КПРФ и был поддержан участниками проекта Алексея Навального «Умное голосование».

В настоящее время решается вопрос о задержании Шереметьева и избрании ему меры пресечения.