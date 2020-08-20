Терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин считает, что Алексея Навального нужно эвакуировать в Европу, в Ганновер или в Страсбург. По его словам, токсикология очень специфическая область, возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента, которым, вероятно, был отравлен Навальный, — сказал Ашихмин изданию Медуза.

Навальный наблюдается у этого врача с 2013 года.

Врачи продолжают бороться за жизнь Алексея Навального, — сообщил журналистам заместитель главного врача больницы Скорой медицинской помощи в Омске Анатолий Калиниченко. Он уточнил, что состояние пациента остается стабильно тяжелым. Диагноза пока нет. При этом врачи исключили повреждения травматического характера.

Калиниченко добавил, что при необходимости есть возможность воспользоваться помощью специалистов федерального масштаба, пока необходимости в этом нет. Лечение на контроле Министерства здравоохранения Омской области и Министерства здравоохранения России.

Соратники Навального считают, что его могли отравить. Политик возвращался в Москву из Томска, а до этого был в Новосибирске.

Руководитель местного штаба Сергей Бойко сообщил изданию Тайга.Инфо, что в Новосибирске Навальный замечал за собой слежку — это подтвердила и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, командировка в Томск была относительно спокойной. Напомним, — Навальному стало плохо в самолете. Ярмыш рассказала, что Навальный с утра ничего не ел, только пил чай в Томском аэропорту.