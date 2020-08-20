Белорусские рабочие требуют немедленной отставки Лукашенко – Конгресс демократических профсоюзов

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

«В режиме забастовки из крупных стратегических предприятий сегодня только «Беларуськалий», уже производство остановлено. Ни о каких социально-экономических правах речь не идет в требованиях забастовщиков. Речь идет исключительно о политических забастовках и первый пункт этих забастовок – это немедленная отставка Лукашенко. Где бы он не встречался сегодня, даже там, где ему тщательно подбирают аудиторию, — Минский завод колесных тягачей – туда отобрали людей специально, как они считали лояльных. Он только появился в дверях, и рабочие стали скандировать «уходи», — сказал он.

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов добавил, что сегодня в режиме вхождения в забастовку также находятся такие крупнейшие предприятия как Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, Белорусский автомобильный завод и Белорусский металлургический завод.

А.Ярошук также отметил, что является членом Координационного совета белорусской оппозиции. По его информации, в совете зарезервированы места для представителей рабочих крупных стратегических предприятий Белоруссии.