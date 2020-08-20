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13:32, 20 августа 2020

ФСБ обвиняет СБУ в попытке похитить участника боевых действий против Вооруженных сил Украины в Донбассе

ФСБ обвиняет СБУ в попытке похитить и вывезти из России одного из участников боевых действий против Вооруженных сил Украины в Донбассе. В распространенном сегодня заявлении его имя не называется.

При попытке похищения были задержаны семь граждан России, а также два гражданина Украины.

«Коммерсантъ» обратился за комментариями к бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой республики Игорю Стрелкову, который командовал силами ДНР, а сейчас живет в России. Стрелков сообщил, что он в порядке и ничего не знает о спецоперации спецслужб.



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