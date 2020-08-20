ФСБ обвиняет СБУ в попытке похитить участника боевых действий против Вооруженных сил Украины в Донбассе

ФСБ обвиняет СБУ в попытке похитить и вывезти из России одного из участников боевых действий против Вооруженных сил Украины в Донбассе. В распространенном сегодня заявлении его имя не называется.



При попытке похищения были задержаны семь граждан России, а также два гражданина Украины.



«Коммерсантъ» обратился за комментариями к бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой республики Игорю Стрелкову, который командовал силами ДНР, а сейчас живет в России. Стрелков сообщил, что он в порядке и ничего не знает о спецоперации спецслужб.