Счетная палата: на поддержку российской экономики из резервного фонда было потрачено более триллиона рублей

Аудиторы уточняют, что деньги выделили, в частности, на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса. При этом некоторые решения о расходах резервного фонда, которые ранее принимало правительство, не выполнялись. В частности, Минпромторгу так и не выделили 25 миллиардов рублей.