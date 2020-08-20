Британский актер и писатель Стивен Фрай записал видеообращение в поддержку участников акций протеста в Белоруссии

Он считает, что Александр Лукашенко «украл выборы у народа», после этого его правительство жестоко подавило мирный протест.

Фрай обратил особое внимание на ситуацию с увольнением директора Театра имени Янки Купалы Павла Латушко, после чего труппа театра заявила о своем уходе.