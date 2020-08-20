Белорусская оппозиция не будет возражать против участия Александра Лукашенко в повторных президентских выборах, на которых она настаивает. Об этом сообщил Интерфаксу член координационного совета Мария Колесникова. По ее словам, каждый гражданин Белоруссии имеет право участвовать в выборах. В то же время, считает она, Лукашенко вряд ли пойдет на это.