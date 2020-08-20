Российская авиакомпания Red Wings получит несколько десятков невостребованных самолётов Sukhoi Superjet

Когда ими начнут пользоваться – пока неизвестно.

Госкорпорация «Ростех» передаст подконтрольной ей Red Wings тридцать новых отечественных самолётов. Об этом агентству РБК рассказали несколько источников в отрасли, близких к производителю Sukhoi Superjet 100 Объединённой авиастроительной компании. Предполагается, что перевозчик получит те машины, на которые или не нашлось покупателей, или от которых отказались иностранные организации, в частности мексиканская Interjet и ирландская Cityjet.

Собеседники РБК отметили, что каждый из самолётов обойдется Red Wings в тридцать миллионов долларов, что значительно ниже прейскурантной цены. Два года назад она составляла пятьдесят миллионов долларов. Официально, ни в авиакомпании, ни в «Ростехе» эту информацию еще не комментировали.

Всего в невостребованной партии Sukhoi Superjet 100 было 59 машин. Остальные распределены между компаниями «Аэрофлот», «Азимут» и «Якутия».

Ранее в иностранных авиакомпаниях утверждали, что отказываются от Sukhoi Superjet 100, поскольку эти самолёты необходимо чаще ремонтировать. Поэтому в конечном счете они обходятся перевозчикам дороже, чем остальные.