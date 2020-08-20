Источники немецкой газеты Бильд подтверждают информацию о том, что в Белоруссию перебрасывают российских силовиков

Они утверждают, что на борту самолетов Российских Вооруженных сил находятся бойцы Росгвардии, ОМОНа и других спецподразделений.

Бильд пишет, что базы ОМОНа в Санкт-Петербурге и Москве практически опустели.

Накануне в Кремле отрицали факт присутствия российских военнослужащих и сотрудников силовых структур в Белоруссии. Александр Лукашенко говорил, что на видео, представленных в телеграм-каналах не российские, а белорусские бронетранспортеры.