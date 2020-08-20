Сторонники бывшего схиигумена Сергия проводят митинг у здания епархии в Екатеринбурге

Как передает местное издание Znak.com, они протестуют против решения митрополита перевести монахинь Среднеуральского монастыря в другие обители. В акции участвуют около ста человек.

Напомним, — схиигумен Сергий был отстранен от проповедей в коцне апреля, после появления видеозаписи, на которой он призывает людей, несмотря на режим изоляции выходить на улицы и посещать храмы.