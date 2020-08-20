В Белоруссии неизвестные облили красной краской дом бывшего министра культуры Павла Латушко

Он перешел на сторону оппозиции. На воротах дома также нарисованы бело-красно-белые флаги.

лен Координационного совета, бывший министр культуры республики Беларусь Павел Латушко рассказал «Эху» и об угрозах в свой адрес.

«Вчера в мой адрес поступило пять угроз. Создается атмосфера нагнетания. Мой дом облили краской, разрисовали ограждения и дом, для того чтобы показать, что мне необходимо уезжать. Мне было сказано, что в отношении меня будет применен метод жестокого задержания с применением насилия. Вчера вечером незнакомый человек мне рассказывал, каким образом избивают в КГБ в СИЗО, что после этого люди попадают в больницу, чтобы убедить меня, что мне надо незамедлительно уехать заграницу», — сказал он.

П.Латушко подчеркнул, что не нарушает действующее законодательство республики и не планирует покидать Белоруссию.