Суд в Нижнем Тагиле отказал в УДО Кириллу Жукову, который был осужден на три года в рамках «московского дела»

Суд в Нижнем Тагиле отказал в УДО Кириллу Жукову, который был осужден на три года по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции. Речь идет об акции в Москве год назад. Она не была разрешена властями.

В ходе процесса Жуков своей вины не признал.