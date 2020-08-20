Источник ТАСС: Правоохранительные органы пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального

Он находится в состоянии комы в больнице Омска.

Политику стало плохо на борту самолета, совершавшего рейс из Томска в Москву. Он потерял сознание. Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку.

Врачи больницы говорят, что диагноз, скорее всего, поставят в течение дня. Кстати, источник Интерфакса не исключил, что Навального отравили неким психодислептиком, это вещество, которое способно вызывать галлюцинации.

В больнице в Омске сейчас много сотрудников правоохранительных органов, — рассказал «Эху» корреспондент издания Омск-онлайн Александр Зубов.

В Томском аэропорту перед вылетом Алексей Навальный пил чай в кофейне аэропорта. Там сейчас проводят внутреннюю проверку. Владелец заведения сообщил Интерфаксу, что изучит записи с камер наблюдения.