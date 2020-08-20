На съезде Демократической партии США сенатор от Калифорнии Камала Харрис выдвинута кандидатом в вице-президенты

Она выступила с речью, согласившись баллотироваться вместе с Джо Байденом.

Сегодня на съезде выступил бывший президент Барак Обама, а также бывший госсекретарь Хиллари Клинтон — она призывает демократов всячески противостоять Дональду Трампу

Среди тех, кто критиковал в ходе съезда Дональда Трампа оказалась и молодая певица Билли Айлиш – она исполнила свою новую песню «Мое будущее».

Тем временем, подержать Дональда Трампа решили байкеры – они прибыли в Милуоки, где проходит предвыборный съезд демократов с флагами и плакатами в поддержку действующего президента.