Верховный суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу на приговор Ивана Любшина

Его приговорили к 5 годам тюрьмы за «оправдание терроризма».

Иван Любшина задержали 15 октября прошлого года. На 36-летнего жителя Калуги завели дело об оправдании терроризма за комментарий в ВК. Как рассказал Медузе его отец Виктор Любшин, поводом для возбуждения дела стал комментарий Ивана к новости, когда 17-летний парень взорвал самодельное устройство у ворот архангельского ФСБ. Свое сообщение Любшин вскоре удалил, однако ФСБ зафиксировали его в тот же день.

Ранее Ивана Любшина уже обвиняли по трем уголовным делам из-за комментариев в соцсетях. В прошлом году дело об экстремизме в отношении него было закрыто после декриминализации соответствующей статью. Отец Любшина считает новое уголовное в отношении сына местью органов безопасности. По его словам, у сотрудника калужского ФСБ Волкова к Ивану имеется личная неприязнь.

Ранее псковскую журналистку Светлану Прокопьеву хотели посадить за оправдание терроризма на шесть лет. Но в итоге оштрафовали на 500 тысяч рублей