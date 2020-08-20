Врачи Омской больницы обещают поставить точный диагноз политику Алексею Навальному в течение дня

Они подтверждают, что у него тяжелое состояние, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Заместитель глав.врача больницы Анатолий Калиниченко сообщил, что нет уверенности в том, что причиной резкого ухудшения состояния Навального стало отравление — на этой версии, напомню, настаивают соратники политика.

Введение Навального в кому показывает, что состояние действительно тяжелое – пояснил в эфире «Эха» президент Федерации анестезиологов и реаниматологов Константин Лебединский

Издание Омск-онлайн, ссылаясь на предварительные данные утверждает, что в организме Навального обнаружили оксибутират натрия – это средство используют при общей анестезии, а также в неврологии.

Напомним, — Алексей Навальный был экстренно доставлен в больницу Омска из аэропорта. Из-за ухудшения его состояния самолет, совершавший рейс из Томска в Москву был вынужден совершить экстренную посадку.

Политик побывал в Новосибирске и Томске, потому что в этих городах пройдут выборы в горсовет и довыборы в Госдуму. Навальный встречался с кандидатами в депутаты и волонтерами.

В России нередки случаи отравления журналистов, политиков и общественных деятелей, которые выступали против власти.

Инциденты с отравлениями порой приводили к смерти. В Лондоне в начале ноября 2006 был отравлен полонием бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Спустя три недели он умер в больнице. Лондон обвинил другого в прошлом сотрудника спецслужбы Андрея Лугового в убийстве, он вину отрицал.

Предположительно отравление привело к смерти журналиста Новой газеты Юрия Щекочихина в июле 2003. Перед этим он расследовал дело о контрабанде, к ней могли быть причастны сотрудники ФСБ.

Спустя год с небольшим тяжело отравили журналистку того же издания Анну Политковскую. Ей стало плохо, когда она выпила чаю в самолете, летевшем из Москвы в Беслан, где террористы захватили школу. Анна выжила, ее убили спустя два года. Дважды пытались отравить журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу младшего. Еще один громкий случай — отравление в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери. Лондон утверждал, что это сделали с помощью яда «Новичок», в организации покушения обвинили Россию. Обвинения Москва отвергла. В больницу из-за отравления попадали издатель Медиазоны Пётр Верзилов и писатель Дмитрий Быков. Причину так и не установили.

Соратники политика Алексея Навального считают, что год назад его отравили в московском спецприемнике. Там он отбывал 30 суток за призыв выйти на несогласованные акции перед выборами в столичную думу.