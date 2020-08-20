Врачи больницы в Омске, куда сегодня был экстренно доставлен Навальный утверждают, что пока не определили диагноз

Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние Навального оценивается как тяжелое

Соратники политика считают, что его отравили.

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева утверждает, что у него никогда не было аллергии.

Навальному стало плохо на борту самолета, который совершал рейс из Томска. Лайнер экстренно сел в Омске.

Политические оппоненты и критики российской власти последние два десятилетия не раз становились жертвами отравлений. Среди них Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Владимир Кара-Мурза, Петр Верзилов, Александр Литвиненко, Сергей Скрипаль.