В США впервые с начала пандемии с официальным визитом приедет высокопоставленный представитель другого государства

Дональд Трамп должен встретиться с премьер-министром Ирака.

Президент США Дональд Трамп в рамках своей предвыборнеой стратегии решил провести как можно больше встреч с лидерами иностранных государств, чтобы продемонстрировать свои способности заключать сделки (в эту же концепцию укладывается, как сообщили прессе на условиях анонимности чиновники Белого Дома, желание Трампа встретиться с президентом России Владимиром Путиным в США до ноябрьских выборов). Сегодня впервые с начала пандемии коронавирус в Вашингтон прибывает лидер иностранного государства — премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми. Главными темами переговоров с Белым Домом станет борьба с ИГИЛ (запрещенной в России организацией) и бизнес. Иракские чиновники ранее заявили, что ожидается подписание соглашение с американской Шеврон.

Отношения США и Ирака испортились после атак иранской милиции на американских военнослужащих, после чего по приказу Дональда Трампа был убит глава Иранского корпуса стражей исламской революции генерал Кассем Сулеймани, а парламент Ирака принял закон, обязывающий США вывести свои войска из страны.

Известный своими хорошими связями в Вашингтоне, Мустафа Аль-Казыми был назначен парламентом страны в качестве премьер-министра в мае. США назначение поддержали — и теперь две страны надеятся на улучшение отношений.

В преддверии визита в Вашингтон глава правительства Ирака говорил, что Багдад все еще нуждается в американской помощи, однако это не должны быть американские солдаты.