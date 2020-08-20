В Москве началось тестирование учителей на COVID-19

В столичной Мэрии сообщили, что в преддверии нового учебного года, проверку на коронавирусную инфекцию пройдут около 180 тыс. человек.

До 1 сентября пройдут тестирование все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, и клининговых компаний. Об этом сообщила сегодня заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова. По ее словам, тестирование на коронавирсу будет бесплатным и коснется не только всех столичных школ и детских садов, но и учреждений профессионального образования.

Исследования будут проводиться методом иммуноферментного анализа. Что позволит выявить не только носителей вируса, но и людей, обладающих к нему иммунитетом, а также определить уровень иммунизации рабочих коллективов. Сотрудников, анализ которых покажет положительный результат, не допустят к работе, они останутся дома под наблюдением специалистов — добавила Ракова.

Новый учебный год в столичных школах планируется начать 1 сентября в привычном режиме, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.