СК возбудил дело против депутата МГД Шереметьева, который требовал отставки председателя столичного парламента

СК возбудил уголовное дело против депутата МГД Олега Шереметьева, который требовал отставки председателя столичного парламента и закрытия так называемого «московского дела».

Дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия Олег Шереметьев нанёс столичному бюджету ущерб в 2 с лишним миллиона рублей. Депутат городской думы, как считают в СК, присваивал деньги, которые выписывал в качестве премии своему помощнику. Это происходило с ноября прошлого по февраль этого года. В документах были ложные сведения о выполнении помощником заданий особой важности и сложности. Этими деньгами Шереметьев по версии следствия распоряжался по своему усмотрению.

Пока депутат проходит подозреваемым, обвинений ему не предъявили. Сейчас решают вопрос о его задержании и избрании меры пресечения, . Уголовное дело ведёт главное следственное управление ведомства по Москве. Шереметьев работает в столичной думе с сентября прошлого года в составе фракции КПРФ. За это время в том числе был одним из инициаторов иска в Верховный суд, оспаривающего указ президента о голосовании по поправкам к Конституции, а также выступал за отставку Алексея Шапошникова с поста главы гордумы и закрытие так называемого «московского дела».

Олегу Шереметьеву в случае признания судом вины может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.